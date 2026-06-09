Перечень цифровых платформ с ограничениями для детей будет представлен в ближайшее время

Предусматривается введение некоторых ограничений на использование цифровых платформ для детей в возрасте до 16 лет.

Это не означает, что будут применены общие ограничения или полные запреты.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов, отметив, что речь идет лишь об определенных платформах.

«Перечень этих платформ в ближайшее время будет представлен соответствующими структурами. Не все платформы являются вредными. В эпоху стремительного развития цифровых технологий существуют платформы, используемые для различных целей. Однако наблюдения показывают, что чрезмерная активность детей на некоторых платформах приводит к формированию у них цифровой зависимости.

Риски цифровой зависимости не ограничиваются киберпреступностью и другими негативными проявлениями – она также оказывает серьезное негативное влияние на психологическое состояние детей», – добавил парламентарий.