Президент Словении направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает 1news.az, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Республики Словения и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Очень рада прочному конструктивному сотрудничеству и дружественным отношениям между двумя странами. Уверена, что мы будем углублять двусторонние связи по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и развивать сотрудничество во многих сферах.
Верю, что наше сотрудничество в рамках европейского и международного сообщества будет и дальше расширяться и укрепляться, поскольку и Словения, и Азербайджан привержены международной стабильности и устойчивому развитию.
Высоко ценю Ваши продолжающиеся усилия по установлению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе Южного Кавказа и желаю Вам успехов.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".