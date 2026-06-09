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Посольство Нидерландов вернулось в Тегеран после временной работы в Баку

First News Media19:45 - Сегодня
Посольство Нидерландов вернулось в Тегеран после временной работы в Баку

Посольство Нидерландов в Иране возобновило свою деятельность в Тегеране.

Как сообщает APA, об этом проинформировало посольство Нидерландов в Азербайджане.

Согласно информации, дипломатическая миссия, которая временно была переведена из Тегерана в Баку, 7 июня вновь начала работу в столице Ирана.

Нидерландская сторона также выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку посольству в период его временного размещения в Баку.

Напомним, ранее посольство Нидерландов в Тегеране было эвакуировано из соображений безопасности во время американо-иранского конфликта и продолжало работу на территории Азербайджана.

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