Посольство Нидерландов вернулось в Тегеран после временной работы в Баку

Посольство Нидерландов в Иране возобновило свою деятельность в Тегеране.

Как сообщает APA, об этом проинформировало посольство Нидерландов в Азербайджане.

Согласно информации, дипломатическая миссия, которая временно была переведена из Тегерана в Баку, 7 июня вновь начала работу в столице Ирана.

Нидерландская сторона также выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку посольству в период его временного размещения в Баку.

Напомним, ранее посольство Нидерландов в Тегеране было эвакуировано из соображений безопасности во время американо-иранского конфликта и продолжало работу на территории Азербайджана.