Иран заявил об ответном ударе по базам США на Ближнем Востоке

КСИР нанес удары по американским военным базам в Ближневосточном регионе в ответ на атаки США на Иран.

Об этом заявил центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС.

"В ответ на вторжение армии США в южные части нашей страны под предлогом ответа на уничтожение вертолета. Корпус стражей исламской революции нанес удары по некоторым базам США в регионе", - приводит фрагмент заявления штаба агентство Mehr.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил в X со ссылкой на представителя США, что Иран выпустил по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании по меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько БПЛА.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США сообщило, что американские вооруженные силы перехватили почти все ракеты и БПЛА, выпущенные Ираном. По его данным, о перехвате практически всех выпущенных Ираном по американским базам баллистических ракет и беспилотников свидетельствуют итоги предварительной оценки.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache.

Источник: ТАСС