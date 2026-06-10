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СМИ: в «Гражданском договоре» идет борьба за кресло спикера парламента

First News Media11:47 - Сегодня
СМИ: в «Гражданском договоре» идет борьба за кресло спикера парламента

В правящей партии "Гражданский договор" уже началась борьба за ключевые посты в будущем составе парламента, пишет газета "Грапарак".

По данным издания, несмотря на то, что новый парламент еще не сформирован, внутри партии активно обсуждается распределение руководящих должностей. Отмечается, что кандидаты, занимающие первые 30–35 мест в партийном списке, практически гарантированно получат депутатские мандаты.

Особое внимание, как утверждает газета, приковано к должности спикера Национального собрания.

"В "Гражданском договоре" считают наиболее подходящим кандидатом на этот пост нынешнего руководителя фракции Айка Конджоряна, а действующий спикер, по мнению части партийцев, должен покинуть должность. На пост также претендует вице-спикер Рубен Рубинян, однако в партии считают его слишком конфликтным и не всегда способным выстраивать конструктивное общение", — пишет издание.

При этом кандидатура бывшего посла Армении в США Лилит Макунц окончательно не снята с обсуждения, хотя вероятность ее назначения оценивается как невысокая.

Ранее армянские СМИ сообщали, что именно Макунц рассматривалась в качестве одного из основных претендентов на должность председателя парламента.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В них приняли участие 16 партий и 2 блока.

Правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, по предварительным данным ЦИК, набирает 49,825% голосов. Оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" – 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения", по предварительным данным ЦИК, получает 3,99% – это ниже проходного порога всего на 0,01% (пока партия не проходит в парламент, но она обратилась в ЦИК за пересчетом голосов). Явка составила 58,94%.

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