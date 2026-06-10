Арагчи заявил о законном праве Ирана на самооборону

Иран вправе предпринимать действия по самообороне после посягательств США на суверенитет и территориальную целостность исламской республики.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе телефонных разговоров с турецким и саудовским коллегами Хаканом Фиданом и Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства, в разговорах Арагчи "осудил военную агрессию, предпринятую США [против Ирана], и нарушения [американской стороной] национального суверенитета и территориальной целостности исламской республики", подчеркнув, что Тегеран обладает "неотъемлемым правом на законную самооборону".

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по иранским территориям после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. В ответ Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) атаковал американские базы в Ближневосточном регионе.

Источник: ТАСС