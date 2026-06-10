В Армении могут ввести 30-летний запрет на участие в выборах

Политические силы в Армении могут быть отстранены от участия в выборах, если их представители совершат серьезные уголовные правонарушения.

Об этом в парламенте заявила министр юстиции Армении Србуи Галян, сообщает Sputnik Армения.

По ее словам, более жесткие нормы могут быть закреплены в проекте новой редакции Конституции, если по данному вопросу удастся достичь общественно-политического консенсуса.

Галян отметила, что запрос на подобные изменения сформировался в обществе на фоне событий, произошедших до и во время прошедших выборов.

Министр также сообщила, что рассматривается инициатива, предусматривающая лишение права участвовать в выборах сроком на 30 лет первых 50 кандидатов из предвыборных списков партий, представители которых были признаны виновными в серьезных уголовных нарушениях.