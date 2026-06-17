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Экономика

Микаил Джаббаров: Расходы на восстановление освобожденных территорий составляют около 3% ВВП страны

First News Media15:24 - Сегодня
Микаил Джаббаров: Расходы на восстановление освобожденных территорий составляют около 3% ВВП страны

Правительство Азербайджана направляет масштабные инвестиции на восстановление территорий, освобожденных от оккупации.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая в Баку на панельной дискуссии «Азербайджан как принимающая сторона и координатор: зеленая трансформация, региональная интеграция и стратегическое партнерство», организованной в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР).

По словам министра, прямые финансовые обязательства государства по восстановлению этих регионов составляют порядка 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Он особо подчеркнул, что данные капиталовложения осуществляются без ущерба для финансирования других государственных программ развития.

М.Джаббаров также отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превышают объем его ВВП. Именно этот прочный финансовый фундамент позволяет государству самостоятельно и в полном объеме обеспечивать финансирование как крупномасштабных инфраструктурных проектов, так и комплексное возрождение освобожденных земель.

Глава ведомства добавил, что возвращенные территории обладают колоссальным экономическим потенциалом. В частности, на этих землях сосредоточено более 80% стратегических минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана, что делает горнодобывающую промышленность одним из ключевых драйверов будущей экономической активности в регионе.

Гафар Агаев

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