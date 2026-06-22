Опубликован редкий снимок принца Гарри с детьми – ФОТО 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала в Instagram новое семейное фото своего супруга - герцога Сассекского принца Гарри - вместе с их детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет.

На снимке принц Гарри обнимает детей, лица которых не видны, и смотрит в камеру.

«Им так повезло, что у них есть ты. Мы все счастливы. Поздравляем с Днём отца нашего единственного», - пишет Меган Маркл под публикацией в социальной сети.

День отца - праздник, посвящённый отцам и их роли в воспитании детей. В большинстве стран мира его отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году День отца пришёлся на 21 июня.

Традиция праздника зародилась в США в начале XX века. Со временем он получил распространение во многих странах мира: в этот день принято поздравлять отцов, благодарить их за заботу и поддержку и проводить время вместе с семьёй. При этом единой даты празднования Дня отца во всём мире нет - в некоторых странах его отмечают в другие дни.

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