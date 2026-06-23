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EU Reporter: Азербайджан укрепил позиции на международной арене

First News Media16:40 - Сегодня
EU Reporter: Азербайджан укрепил позиции на международной арене

Азербайджан за последние годы укрепил позиции на международной арене и сформировал статус средней державы, благодаря активной внешней политике, развитию энергетической и транспортной дипломатии, наращиванию военного потенциала и участию в глобальных инициативах.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье EU Reporter.

Среди ключевых факторов, позволяющих рассматривать Азербайджан в качестве средней державы, авторы материала выделяют активную и многовекторную внешнюю политику страны. Отмечается, что Азербайджан играет заметную роль на международных площадках, включая Организацию тюркских государств (ОТГ), Движение неприсоединения (ДН), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), ОБСЕ и ООН.

В статье подчеркивается, что внешнеполитический курс официального Баку направлен на укрепление стабильности, сотрудничества и устойчивого развития как на региональном, так и на глобальном уровнях.

«Активное участие Азербайджана в многосторонней дипломатии, его инициативы в рамках международных организаций и проекты регионального сотрудничества укрепляют его позиции как конструктивного участника международной системы. В то же время усилия по достижению прочного мира с Арменией остаются одним из ключевых приоритетов региональной политики Азербайджана. Таким образом, внешняя политика страны, как средней державы, служит не только защите национальных интересов, но и укреплению мира, безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе и за его пределами», — отмечается в публикации.

Отдельное внимание автор уделяет геостратегическому положению Азербайджана. По его словам, страна находится на пересечении транспортных маршрутов Восток–Запад и Север–Юг, что существенно повышает ее значение в международной логистике.

«Такие проекты, как железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Средний коридор и Международный транспортный коридор Север–Юг, усиливают роль Азербайджана в качестве регионального транспортно-логистического хаба», — говорится в статье.

В числе важнейших инструментов международного влияния Азербайджана EU Reporter также выделяет энергетическую дипломатию. Отмечается, что Азербайджан, благодаря реализации проектов Южного газового коридора, TANAP и TAP, стал одним из ключевых партнеров Европы в сфере энергетической безопасности.

«Особенно после начала российско-украинского конфликта значение Азербайджана для политики Европейского союза по диверсификации энергопоставок существенно возросло. Кроме того, Азербайджан располагает одним из наиболее мощных военных потенциалов в регионе. Победа во Второй Карабахской войне в 2020 году и восстановление территориальной целостности страны значительно укрепили ее военные возможности и стратегический вес. Сочетание военной мощи и дипломатического потенциала остается одним из ключевых факторов, укрепляющих статус Азербайджана как средней державы», — подчеркивается в материале.

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