Фарман Гасанов: «Я верю, что победа будет за нами»

«Соперник - хороший и опытный боец, который в основном предпочитает драться в стойке.

Но я верю, что победа будет за нами. Мы к этому готовы.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил азербайджанский боец UFC Фарман Гасанов.

«Я знаю соперника, а он знает меня. Всё прояснится 26 июня. Не вижу смысла делать кого-то своей мишенью.

Конечно, я тоже хочу развиваться шаг за шагом. Для этого нужны время и дисциплина. Весовая категория, в которой мы сейчас выступаем, является одним из самых конкурентных дивизионов в UFC», - отметил он.

По его словам, на поединках очень сильные соперники, но спортсмены больше фокусируемся на себе.

«Наша цель - каждый день становиться лучше, чем вчера. Это самое главное», - заключил боец.

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.