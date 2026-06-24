Фарман Гасанов: «Если нужно будет встретиться с кем-то из Топ-10 или Топ-15, мы к этому готовы»

Азербайджанский боец UFC Фарман Гасанов поделился ожиданиями от предстоящего турнира и рассказал о своей подготовке.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил азербайджанский боец UFC Фарман Гасанов.

По словам бойца, у него нет предпочтений при выборе оппонентов.

«У меня нет конкретного соперника, с которым я хотел бы подраться. Если нужно будет встретиться с кем-то из Топ-10 или Топ-15, мы к этому готовы. С кем бы нас ни свели, мы будем готовиться к бою именно с ним», - подчеркнул Ф. Гасанов.

Говоря о сильных сторонах своего текущего визави, Фарман отметил, что его команда провела детальный разбор стиля оппонента: «Наш анализ показывает, что он больше предпочитает бой в стойке. Но мы уверены в себе как в борьбе, так и в стойке. Поэтому я верю, что одержу победу».

Отвечая на вопрос о возможном исходе поединка с участием Ислама (Махачева), боец призвал не делать поспешных прогнозов: «Думаю, Ислам победит. Но в MMA нельзя сказать что-то наверняка заранее.

Процесс подготовки соперника и другие факторы также важны. В любом случае, бой будет интересным».

Ф. Гасанов также рассказал о недавней встрече с другими бойцами из Азербайджана, отметив их боевой настрой. «Да, мы собирались вместе, пообщались. Каждый рассказал о том, как проходит его подготовка. Все в хорошей форме и отлично себя чувствуют. Надеюсь, что все азербайджанские бойцы одержат победы», - поделился спортсмен.

В заключение Фарман Гасанов добавил, что выступление перед родными трибунами имеет для него особое значение: «Конечно, поддержка наших соотечественников — огромная мотивация для меня. Это и предмет гордости, и в то же время большая ответственность».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.