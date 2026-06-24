Бразильский боец UFC Мишель Перейра поделился ожиданиями от поединка с Шарой Магомедовым в Баку

«В этот день получится интересный бой. Нас ждет тяжелая борьба».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил Бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе, Мишель Перейра.

Он также поделился ожиданиями от поединка с Шарой Магомедовым: «Я должен победить своего соперника.

Мы готовимся к бою и для этого обязаны быть сильными. Фанаты знают обо мне многое. Я делаю публикации в социальных сетях, моя жизнь - как открытая книга».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.