 Рафаэль Физиев: «Сегодня я уверен в себе - выйду вперёд и покажу всё, на что способен» | 1news.az | Новости
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Спорт

Рафаэль Физиев: «Сегодня я уверен в себе - выйду вперёд и покажу всё, на что способен»

Фаига Мамедова15:44 - Сегодня
Рафаэль Физиев: «Сегодня я уверен в себе - выйду вперёд и покажу всё, на что способен»

«Сегодня я уверен в себе. Я выйду вперёд, буду работать уверенно и покажу всё, на что способен».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в легкой весовой категории.

Отвечая на вопрос о том, что изменилось в нем как в бойце за последние годы, Физиев отметил, что все это время он учился: «Пытался стать лучше, пытался освоить что-то новое. Я чувствую, что продолжаю развиваться буквально каждую неделю».

Рассуждая о сильных сторонах своего соперника, спортсмен подчеркнул, что тот очень хорошо делает обычные, базовые вещи, и в его действиях нет ничего сверхъестественного. По словам Физиева, оппонент хорошо двигается, хорошо защищается, грамотно работает в стойке и в целом проделывает качественную работу.

Говоря о том, что для него значит выступать на данном турнире и представлять свою семью, Рафаэль Физиев заключил, что это имеет огромное значение. Спортсмен подчеркнул, что после долгого времени и спустя несколько поколений его семьи он выходит на такую большую сцену под своим именем и с тем, чего смог добиться сам. Боец выразил уверенность, что его деды и родители гордятся этим, отметив, что его отец гордится им особенно.

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.

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