Асу Алмабаев: «Я не собираюсь заявлять, что я лучший боец - всё покажет сам бой»

«Я не собираюсь заявлять, что я лучший боец или лучший борец. Всё покажет сам бой».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил казахский боец смешанных боевых искусств Асу Алмабаев.

Комментируя заявление своего соперника о том, что его тренером по кикбоксингу в Таиланде является Рафаэль Дос Аньос, Алмабаев отметил, что в определенный момент многие бойцы работают с разными специалистами в разных местах. Спортсмен добавил, что сейчас хорошо знаком с Дос Аньосом и регулярно с ним общается, заключив: «Посмотрим, как пройдёт подготовка моего соперника».

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Дос Аньос дать его оппоненту полезные советы перед боем, Алмабаев назвал это отличной идеей. По мнению бойца, Рафаэль является настоящим профессионалом и опытным спортсменом, который гарантированно сможет дать хорошие подсказки. Алмабаев также выразил надежду, что соперник воспользуется ими, и это поможет ему в процессе подготовки.

Говоря о предстоящем поединке в целом, Асу Алмабаев заключил: «Могу лишь пообещать, что выйду в клетку полностью готовым и покажу всё, на что способен. А что произойдёт дальше - увидим в день поединка».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.