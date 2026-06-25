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Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О финансовой аренде»

First News Media14:55 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О финансовой аренде»

Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О финансовой аренде».

Полный текст закона опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Закон определяет правовые основы деятельности по финансовой аренде, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и надзора в этой сфере в целях развития и стимулирования деятельности по финансовой аренде и усиления ее роли в экономическом росте.

В соответствии с законом установлены новые штрафы за нарушение законодательства о финансовой аренде.

Так, за непредставление или ненадлежащее представление в Центральный банк отчетности по деятельности в сфере финансовой аренды в соответствии с законом «Об аренде финансовой отчетности» лицами, осуществляющими деятельность по финансовой аренде (за исключением банков, местных филиалов иностранных банков и небанковских кредитных организаций), должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица — от 3000 до 5000 манатов.

В течение 9 месяцев со дня вступления закона в силу лица, осуществляющие в стране лизинговую деятельность (в том числе приостановившие лизинговую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами), обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного закона и обратиться в Центральный банк Азербайджана для включения в соответствующий реестр. В указанный период лица, не соблюдающие требования закона, не должны заключать новые договоры финансовой аренды, допускать продление действующих лизинговых договоров, а в случае если в наименовании фирмы содержатся слова «финансовая аренда», «финансовый лизинг», «лизинг» или словосочетания, образованные из этих слов, — принять меры в соответствии с нормативными правовыми актами для исключения указанных слов из наименования.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня опубликования.

Другим законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым, ряд законов приведен в соответствие с законом «О финансовой аренде».

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