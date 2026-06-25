Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины, которая прошла сегодня в польском городе Гданьск, сообщается в публикации на странице азербайджанского МИД в социальной сети Х.

В ходе дискуссий министр особо отметил непрекращающуюся гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, включая доставку гуманитарных грузов, программы реабилитации для украинских детей, а также инициативы по реконструкции, направленные на поддержку пострадавших общин.

Была подчеркнута важность международной солидарности в преодолении гуманитарных последствий конфликтов, включая постконфликтное восстановление.

Байрамов подтвердил готовность Азербайджана и впредь продолжать оказание гуманитарной поддержки Украины.