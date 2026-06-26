В правительстве и правящей партии Турции поздравили ВС Азербайджана - ФОТО

Члены правительства и представители правящей партии справедливости и развития Турции (AK Parti) выступили с поздравлениями по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу содержится пожелание успехов военнослужащим азербайджанской армии в исполнении служебного долга.

Министр выразил уверенность в нерушимости братства и солидарности Турции и Азербайджана.

Заместитель председателя по связям с тюркским миром AK Parti, профессор. Кюршад Зорлу назвал Вооруженные Силы Азербайджана «одним из важнейших гарантов независимости и национального единства» нашей страны.

«Сегодня, мы с уважением и благодарностью чтим память героически павших азербайджанских военнослужащих, выражаем самые теплые пожелания дружественному и братскому азербайджанскому народу. Пусть наше братство, основанное на изречении «Одна нация, два государства», будет вечным»,- говорится в публикации политика.

С поздравлениями по случаю 108-й годовщины создания ВС Азербайджана выступили и ведущие оборонные компании Турции, в том числе, в FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.