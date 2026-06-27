Украинский боец поделился эмоциями после успешного выступления на UFC Fight Night в Азербайджане

«Я всегда стараюсь показать одну вещь: что бы ни случилось, я никуда не денусь. Ты бьешь меня - я бью в ответ еще сильнее».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сказал украинский боец Даниил Донченко, ставший победителем третьего боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

Как отметил боец, если соперник выигрывает небольшой эпизод, он делает так, чтобы следующий размен остался за ним, и наносит больший ущерб: «Я пробивал по корпусу, наносил лоу-кики, постоянно шел вперед и заставлял его работать каждую секунду».

«Я знал, что он пойдет на меня. И я знал, что сломаю его. Может, не в первом раунде, может, во втором или третьем, но я понимал, что это лишь вопрос времени. Если честно, мне приходилось сдерживать себя. Главной задачей для меня было не начать рубиться с самого первого гонга и не вкладываться изо всей силы в каждый удар», — отметил Д. Донченко.

По его словам, основная часть его геймплана заключалась в том, чтобы сохранять дисциплину, не наткнуться на хай-кик и не драться как безрассудный берсерк в центре октагона. Он хотел проявить терпение, придерживаться плана и постепенно разбирать соперника на части.