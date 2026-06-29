Сборная Канады обыграла команду ЮАР и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче канадцы забили на 92-й минуте. Его автором стал полузащитник Стефен Эуштакиу.

Таким образом, сборная Канады впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. 4 июля она в Хьюстоне сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июля по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.