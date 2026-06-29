Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после провала на ЧМ-2026

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль в своих социальных сетях объявил об отставке после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я покидаю свой пост, но продолжу служить родине и поддерживать все, что способствует развитию и успехам саудовского спорта. Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути, а также наших болельщиков.

Прошу прощения, если мы не оправдали ваших ожиданий», — написал Аль-Мисхаль.

Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0) и проиграла Испании (0:4).

Команда набрала два очка на групповом этапе и не вышла в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.