Мать-одиночка, иммиграция и путь к Victoria’s Secret: история Лалы Гусейнзаде - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с проживающей в США победительницей международного конкурса красоты «Miss World International» Лалой Гусейнзаде, которая в ближайшем будущем может стать одним из «ангелов» Victoria's Secret.

После эмоционального выступления на открытом кастинге Victoria's Secret в Чикаго имя Лалы Гусейнзаде вновь оказалось в центре внимания. В короткой речи, отвечая на вопрос о том, почему именно она должна стать новым «ангелом» всемирно известного бренда, рассказала о пути иммигрантки, матери-одиночки, жизни в церковном приюте и желании стать примером для своей дочери и миллионов женщин. Но за этими несколькими минутами стоит интересная история длиною в годы. В эксклюзивном интервью 1news.az Лала Гусейнзаде рассказала, почему решилась принять участие в кастинге Victoria's Secret, как начинался ее путь в США, что изменилось после победы в Miss World International, какие испытания ей пришлось преодолеть и почему она убеждена, что никакие обстоятельства не должны становиться препятствием на пути к мечте.

- Лала, как вы узнали об открытом кастинге Victoria's Secret в Чикаго и что вас подтолкнуло решиться прийти на него?

- Я узнала об открытом кастинге Victoria's Secret в Чикаго так же, как и миллионы девушек по всему миру - благодаря социальным сетям. Но для меня это объявление стало не просто рекламой, а настоящим призывом к действию. Мое решение прийти сюда - это манифест, за которым стоят три главные силы:

Моя дочь. Как иммигрантка и мама-одиночка, я каждый день строю наше будущее. Я хочу, чтобы моя дочь росла с абсолютным знанием: для женщины нет ничего невозможно. Я здесь, чтобы показать ей пример: страхи не должны нас останавливать, мы способны подчинить их своей воле и сделать союзниками на пути к вершине.

Моя уникальная ДНК. Я родилась в Азербайджане, в величественной Стране Огней, а сейчас живу в Сан-Франциско. Мои корни воспитали во мне внутреннее пламя и гордость, а Америка дала свободу быть собой. Этот кастинг в Городе Ветров - идеальное место, чтобы раздуть это пламя и показать красоту нашей культуры всему миру.

Голос для всех женщин. Я пришла сюда, чтобы стать искрой вдохновения для миллионов сильных, но сомневающихся в себе женщин. Мой месседж прост: если смогла я, пройдя этот путь, то вы сможете еще больше. Не бойтесь сделать шаг за край, забудьте про сомнения. Посмотрите в глаза своим вызовам - и вы увидите, как за вашей спиной вырастают крылья.

- Что происходило внутри, когда вы стояли перед камерой и отвечали на кастинге на вопрос «почему именно вы должны стать ангелом Victoria’s Secret»?

- Внутри меня происходила настоящая буря - я безумно волновалась, ведь масштаб этого момента захватывал дух. Сложно за считанные секунды на сцене выразить всё то, что зрело в твоем сердце годами, и вдохновить миллионы женщин, которые смотрят на тебя.

У меня не было заготовленных сценариев, и я не знала, о чем меня спросят. Но когда включилась камера, страх отступил, уступив место миссии. Я поняла, что важны не идеальные слова, а та искра, которую я могу зажечь. Стоя там, я знала одно: я уже раздвинула границы своей реальности. Я прилетела сюда, преодолев все ограничения и жизненные обстоятельства, чтобы показать каждой женщине: ты можешь быть услышанной. Твой голос имеет значение.

- Вы сказали, что хотели подать пример своей дочери. Что для вас значил этот момент именно как для мамы?

- Как для мамы, для меня это был самый сакральный момент всего кастинга. Честно скажу: осознание того, что моя дочь еще совсем малышка и у нее впереди вся жизнь, наполняет мое сердце трепетом. Но моя главная цель как матери - вырастить её сильной, самодостаточной, а главное -счастливой и уверенной в себе личностью.

В те секунды на подиуме я мысленно молилась лишь об одном: «Боже, пусть мой пример покажет моей девочке, что истинный успех - это не отсутствие страха». Настоящая сила рождается тогда, когда тебе безумно страшно, но ты, несмотря ни на что, делаешь шаг вперед. Потому что внутри тебя живет Вера. Я хочу, чтобы моя дочь росла с пониманием: её мама не была идеальной или бесстрашной, но её мама была смелой. И эта смелость - её главное наследство.

- Victoria's Secret долгое время ассоциировался с одним конкретным типом красоты. Как вы думаете, что меняется в индустрии - и где в этой новой картине ваше место?

- Изменения - это единственный неизменный закон вселенной. Меняется всё: времена года, погода, мир вокруг нас, и, конечно же, индустрия красоты. Трансформация Victoria's Secret как глобального бренда была необходима, чтобы приблизить их философию к реальным женщинам. Ведь долгое время мода продавала нам недосягаемую мечту, но, когда реальная женщина надевала эту мечту, магия исчезала. То, как бренд подошел к этому вопросу сегодня - это гениальный шаг, который празднует подлинность.

Те преграды, с которыми я сталкиваюсь на этом пути, не новы. Мой главный ориентир и источник вдохновения - это великая Тайра Бэнкс (американская супермодель и актриса – прим.ред.), её сила и её история. Своим присутствием здесь я разрушаю стереотипы: возраст, параметры тела или рост ниже 175 сантиметров -больше не лимиты. Твой прошлый статус или стартовый капитал - не преграда, а нехватка времени - лишь отговорка. Я здесь, чтобы на своем примере пройти этот путь самурая и проложить дорогу будущим талантам со всего мира. Единственное, что отделяет нас от успеха - это наше собственное бездействие.

- Вы чувствуете себя моделью, или это лишь одна из граней того, кто вы есть?

- Всё в нашей вселенной рождается внутри: наши намерения, наши мечты, наша сила. Если ты чувствуешь огонь в сердце и даешь ему выход - ты создаешь искусство и меняешь мир. Если тушишь его - остаешься на месте.

Я чувствую себя моделью каждой клеточкой своего тела, и в то же время я знаю, что это лишь одно из множества моих проявлений. Это яркая, красивая грань моего потенциала, которую я раскрываю прямо сейчас. Но моя личность гораздо масштабнее подиума. Я здесь не для того, чтобы просто демонстрировать одежду. Я здесь, чтобы демонстрировать силу духа, характер и безусловную веру в себя. Быть моделью - это мой инструмент, но моя миссия – вдохновлять.

- Есть ли в моде что-то, что вас до сих пор удивляет или не перестаёт восхищать?

- Меня до глубины души восхищает непреклонная воля человеческого духа создавать нечто необъятное и превращать неосязаемые мечты в осязаемую реальность. Мода - это не просто индустрия, это величайший культурный феномен и универсальный язык человечества.

Только вдумайтесь в этот колоссальный масштаб: всё начинается с одной едва заметной искры в сознании дизайнера. Затем этот импульс оживает на модели, транслируется на весь мир, преодолевает океаны и оказывается на полках. И в конечном итоге эта энергия наполняет гардеробы миллионов людей, разделенных тысячами километров, говорящих на разных языках, исповедующих разную религию и принадлежащих к полярным культурам. Мода обладает сакральной суперсилой: она стирает любые географические и ментальные границы. Она берет чистую мысль созидателя и превращает её в глобальный инструмент самовыражения, который объединяет человечество через общую красоту.

- Корпоративные увольнения, приют, одиночное материнство - многие на вашем месте сказали бы «не время для мечтаний». Откуда у вас взялась уверенность, что можно идти вперёд именно сейчас?

- Для многих кризис - это знак остановиться, но для меня он стал катализатором. Когда рушатся внешние опоры, единственное, что у тебя остается - это твой внутренний стержень. Я несу в себе ДНК двух стихий: неукротимое пламя Страны Огней и сокрушительную мощь Города Ветров. Эти стихии научили меня величайшей мудрости: шторм приходит не для того, чтобы уничтожить тебя, а для того, чтобы расчистить тебе путь. Ты должна подчинить себе этот ветер, чтобы взлететь.

Я иду вперед именно сейчас, потому что я Мать. Женщина - это священный сосуд, который рождает жизнь, свет и надежду. Наша природа соткана из безусловной любви и абсолютной стойкости. Я здесь, чтобы стать живым манифестом для миллионов женщин, проходящих через свои личные штормы. Если вы стоите на руинах своей прежней жизни - это не конец. Это идеальный фундамент, чтобы построить империю своей новой реальности. Наше время - всегда СЕЙЧАС.

- Кастинг Victoria's Secret - это не первый раз, когда вы выходите на большую цену. Расскажите, с чего всё началось - как вы пришли в мир конкурсов красоты?

- Знаете, масштаб этого пути невозможно уложить в обычное интервью - именно поэтому я создала документальный фильм. Я верю, что совсем скоро мир увидит эту историю и каждая женщина, каждый человек, мечтающий о большем, сможет прочувствовать этот путь изнутри и обрести свою собственную силу.

Всё началось в 2024 году. Для меня это был не просто выход на подиум - это был манифест личной свободы. К тому моменту я совершила, казалось бы, невозможное, сбросив 75 фунтов (34 кг – прим.ред.) и преодолев колоссальные внутренние комплексы. Я шла на конкурс не за титулом, я шла за своей внутренней силой. Но когда я вернулась в родной Баку и увидела глаза своего народа, я осознала истинное величие этого момента. В тот день я поняла, что моя победа - это не просто моя личная гордость, это символ надежды и триумфа для всей моей страны.

Мой следующий шаг и новое участие в конкурсе стали осознанной миссией. Я хотела показать миру абсолютную правду: без прикрас, со всеми преградами, взлётами и падениями. Ведь величие рождается не в идеальных условиях. Жизнь - это бушующий хаос, но именно из него рождаются самые яркие звёзды. Главное - не замирать перед лицом трудностей, а иметь смелость диктовать им свои правила.

- Победа в Miss World International - что она изменила в вас и вашей жизни?

- Победа на Miss World International - это момент, когда границы привычного мира рухнули, уступив место колоссальной ответственности и безграничным возможностям. В ту секунду, когда золотая корона коснулась моих волос, я всем сердцем осознала: эта победа принадлежит не мне одной. Это триумф моей семьи, поддержавшей меня на каждом шагу, и великая гордость моей нации, моей страны, чьё имя я с трепетом несла на международной арене.

Но, пожалуй, самый трогательный и самый сильный маркер моих изменений произошел дома. Когда моя маленькая дочь с сияющими глазами сказала: «Ну всё, теперь я настоящая принцесса, потому что моя мама - королева», во мне перевернулось всё. Именно в этот миг я осознала истинный масштаб своего потенциала. Эта победа дала мне мощнейший импульс, открыв двери на главные мировые подиумы - от Милана и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

Однако статус королевы требует большего, чем просто дефиле. Я поняла, что подиум - это лишь инструмент, а моя главная миссия - делиться этим колоссальным опытом со всем миром через свои платформы и социальные сети. Мода и креативность стерли все географические границы. Этот огромный, некогда казавшийся недосягаемым мир вдруг стал удивительно близким и доступным. И сегодня я использую этот голос, чтобы показать каждому: любой кризис можно превратить в триумф, если внутри вас горит истинная вера в свои силы.

- Был ли момент, когда хотелось всё бросить?

- Безусловно. Мы все прежде всего люди, и у каждого из нас бывают моменты, когда земля уходит из-под ног, когда ты чувствуешь абсолютное бессилие, опустошение или тотальное выгорание. Тот, кто говорит, что не знает усталости, лукавит. Но величие человека, его внутренний стержень и несокрушимая сила воли куются и проявляются именно в эти критические секунды - когда ты стоишь на самом краю, готовый сдаться.

Именно в это мгновение, вопреки всему, происходит чудо. Вдруг приходит мощнейший, необъяснимый прилив новых сил. И секрет этого триумфа прост: я не позволила своим страхам и усталости вырасти в моих глазах и подчинить меня себе. Вместо того чтобы бежать от них или признать поражение, я вновь сделала шаг вперед. Я позволила им быть рядом, протянула руку и пригласила их на танец, где правила игры и каждый шаг этого вальса определяю только я сама. Сила рождается не тогда, когда всё легко, а тогда, когда сквозь усталость ты продолжаешь идти к своей короне.

- Вы - иммигрант, первый в своей семье. Как и когда вы оказались в США, и каким был этот переход?

- Моя американская история началась в июле 2013 года, когда, выиграв лотерею Green Card, я сделала самый смелый шаг в своей жизни и улетела в США. Стать первым иммигрантом в семье - это огромный вызов, ведь ты отправляешься в полную неизвестность, оставляя позади всё привычное.

Путь становления иммигранта в любой точке земного шара - это колоссальный, титанический труд. Это проверка на прочность, требующая бескомпромиссного желания, вопреки любым обстоятельствам, обрести финансовую независимость, построить фундамент и создать свой собственный комфорт. Моя история не стала исключением. Это были годы усердной, самоотверженной работы.

Но главным моим секретом было отношение к происходящему: я встречала каждую трудность лицом к лицу, а к каждой возможности, которую преподносила мне жизнь, относилась с огромной любовью и благодарностью. Именно этот опыт воспитал во мне ту внутреннюю силу и дипломатию, которые сегодня позволяют мне с гордостью стоять на мировой сцене. Этот путь доказал: не важно, откуда ты начинаешь, - твоя целеустремленность способна открыть любые двери в этом мире.

- Вы живёте между двумя мирами - азербайджанскими корнями и американской реальностью. Какие ценности из дома вы никогда не готовы были отдать, даже ради адаптации?

- Вы правы, жить на стыке двух великих культур - это удивительный дар и одновременно огромная ответственность. Прожив долгие годы в США, невозможно избежать ассимиляции и адаптации, но есть незыблемые духовные столпы, которые составляют ДНК моей личности, и их я не уступлю никогда.

Первое - это наше легендарное гостеприимство. В Азербайджане верят, что гость - это посланник от Бога. Мы встречаем каждого, кто переступает наш порог, с безграничной любовью. Наш дом всегда полон тепла, и уйти от нас с пустыми руками просто невозможно - мы обязательно соберем гостю с собой угощения, всё то, что он не успел попробовать за столом. Я безумно люблю наши традиционные чайные церемонии. Это не просто чаепитие, это священный ритуал душевной близости. Я часто устраиваю такие посиделки для своих американских подруг, заваривая наш аутентичный Азерчай, открывая для них тепло и щедрость восточной души.

Но самое главное, фундамент всей моей жизни - это наша глубочайшая культура уважения. Уважение к старшим, к опыту поколений, к чужому труду и к человеческому достоинству в целом. Это та абсолютная ценность, которая делает нас теми, кто мы есть. Мода, мировые подиумы и титулы могут менять декорации вокруг, но эта внутренняя культура уважения остаётся моим главным и неизменным ориентиром на любой сцене мира.

- Калифорния - это мечта для многих. Оправдала ли она ваши ожидания, или реальность оказалась совсем другой?

- Калифорния для меня - это не просто точка на карте, это мой дом и вторая родина. Если родная земля меня взрастила и заложила мой внутренний фундамент, то Калифорния ограничила хаос, открыла безграничные возможности и подарила колоссальную внутреннюю свободу от стереотипов.

Реальность превзошла все мои ожидания, потому что здесь я смогла реализовать себя в самых разных, казалось бы, противоположных сферах. Я состоялась как успешный IT-профессионал с почти десятилетним стажем работы над проектами для YouTube, сегодня я руковожу собственным семейным бизнесом и одновременно покоряю мировые подиумы. Калифорния научила меня главному: не нужно выбирать между карьерой, бизнесом и творчеством. Мода и технологии, бизнес и кастинги Victoria's Secret - всё это грани одной сильной личности. Самая большая роскошь, которую подарил мне этот край, - это абсолютная внутренняя свобода бесстрашно следовать за своими мечтами и воплощать их в реальность самого высокого масштаба.

- Вы упомянули, что ночевали в приюте при церкви. Можете рассказать об этом периоде - что это было за время и как вы из него вышли?

- Это был один из самых сложных, но в то же время самых священных периодов в начале моего пути. Время, когда всё вокруг казалось абсолютно чужим, я не знала языка, чтобы элементарно сориентироваться в пространстве, параллельно ждала документы и отчаянно искала работу. Но именно в моменты величайшей уязвимости жизнь посылает нам истинный свет.

Церковь, которая приютила меня, подарила мне не просто кров - она подарила мне веру в то, что, несмотря ни на какие жизненные штормы, нельзя сдаваться. Люди, которых я встретила в тех стенах, стали для меня не просто друзьями - они стали моей американской семьёй. В мире, где я была совершенно одна, они протянули мне руку, направляли, поддерживали и помогали мудрым советом. Это было бесценно. Этот период научил меня истинной дипломатии сердца и состраданию. Он доказал: корона куется не в роскоши, она куется там, где сквозь темноту и неизвестность ты обретаешь несокрушимую веру в людей и в свой собственный завтрашний день.

- Американская мечта - вы в неё верите? И если да, то как она выглядит для вас лично?

- Да, я абсолютно и безоговорочно верю в американскую мечту. Но для меня её истинный смысл заключается не в материальных благах, а в одном великом слове - Свобода.

Это ментальная и духовная свобода. Свобода от чужих осуждений, от сковывающего чувства стыда, страха показаться неудобной или сделать что-то не так. Это роскошь внутренней свободы, позволяющая смело сказать себе: «А почему бы не попробовать?» Если не получится - значит, это был ценный опыт и так было суждено. А если всё удастся - значит, это твой истинный путь.

Америка для меня - это бескрайнее пространство для глубинного исследования себя, своих возможностей и скрытых талантов. Когда ты сбрасываешь оковы внутренних стереотипов и позволяешь себе дышать полной грудью, весь мир открывается навстречу. Именно эта тотальная внутренняя свобода и есть ключ к исполнению самых масштабных, самых заветных желаний и обретению своей истинной короны.

- Кем вы работаете сейчас - как строится ваша повседневная жизнь вне подиума?

- Вне света софитов и подиумных дорожек моя жизнь наполнена искусством тонкого баланса. Я профессионально совмещаю управление бизнес-процессами со своим главным и самым вдохновляющим статусом.

Я руковожу семейным бизнесом: на мне лежит координация операционных задач, краткосрочное планирование и стратегическое развитие компании. Параллельно с этим я являюсь full-time mom и это круглосуточная, ответственная роль, которая держит меня в потрясающем тонусе в те дни, когда я не задействована на съемках или модных показах.

Я убеждена, что современная женщина-лидер не должна ограничивать себя чем-то одним. Моя повседневная жизнь - это живое доказательство того, что можно эффективно руководить предприятием, выстраивать логистику, дарить тепло своему ребенку и при этом оставаться востребованной международной моделью.

- Есть ли что-то, чего Америка так и не смогла вам дать, то, что осталось только в Баку?

- Вы затронули очень сокровенную струну. Есть вещи, которые невозможно перевезти в чемодане и воссоздать даже в самом прекрасном уголке планеты. Я всегда всем сердцем скучаю по нашим масштабным, душевным азербайджанским застольям, по моим родным и близким, по неповторимой атмосфере родного Баку. Этот город навсегда останется местом, где бьется часть моего сердца.

Но в этом и заключается магия человеческой души, она способна расширяться и любить одинаково сильно разные миры. Калифорния стала моим вторым домом, местом моей силы, где растет моя дочь и процветает моя карьера. И сегодня, когда я уезжаю на долгие международные проекты или съемки, я ловлю себя на мысли, что точно так же сильно начинаю скучать по своему калифорнийскому дому. Я счастлива быть человеком мира, который несет в себе культурное богатство родной земли и уверенно строит будущее на новой родине.

- Растить дочь одной, строить карьеру, участвовать в кастингах - как вы это совмещаете и откуда берёте силы?

- Высший источник силы для каждого из нас уже заложен Свыше. Всевышний наделяет нас безграничным потенциалом, но то, как мы направляем эту энергию, определяют лишь наши истинные желания, цели и стремления.

Свою силу я черпаю исключительно из двух великих источников - из безусловной любви к Богу и безграничной любви к моей семье. Когда ты понимаешь, ради кого и ради чего ты просыпаешься каждое утро, любые преграды превращаются в ступени к успеху. Быть мамой, развивать бизнес, штурмовать мировые подиумы и кастинги - это не обуза, это благословение. Любовь к моим близким даёт мне ту самую несокрушимую энергию, которая позволяет совмещать эти миры с гордо поднятой головой и королевской грацией. Если твое сердце наполнено благодарностью и верой, у тебя всегда найдутся ресурсы для движения вперед.

- Что вы хотите, чтобы ваша дочь вынесла из того, что видит, глядя на вас?

- Я хочу, чтобы, глядя на меня, моя дочь усвоила одну главную истину: страх - это абсолютно естественное человеческое чувство. Боятся абсолютно все, даже королевы красоты и сильные лидеры. Но истинного величия и успеха достигают лишь те, кто находит в себе мужество посмотреть своим страхам прямо в глаза.

Мне важно, чтобы она поняла: каким бы сложным, тернистым и непредсказуемым ни был путь самурая, одна вещь должна оставаться непреклонной и священной — решение никогда не сдаваться. Я хочу, чтобы моя дочь выросла с осознанием того, что никакие обстоятельства, преграды или чужие мнения не способны сломить человека, если у него есть внутренний стержень и вера в себя. Пусть мой пример покажет ей, что женщина может быть одновременно нежной матерью и несокрушимым воином, способным превратить любой хаос в свой личный триумф.

- Вы мусульманка, азербайджанка, иммигрант - на кастинге Victoria's Secret вы сказали, что «не поддаётесь определению». Как вы сами себя определяете?

- Когда я говорю, что не поддаюсь определению, я имею в виду то, что я категорически отказываюсь принимать любые навязанные обществом рамки и стереотипы. Да, во мне течет азербайджанская кровь, я воспитана в уважении к исламу, я прошла суровую школу иммиграции, но ни один из этих ярлыков не способен полностью описать глубину человеческой души.

Лимиты и ограничения - это лишь то, что нам пытаются внушить на протяжении всей жизни. Моя главная цель на этой сцене и в этом мире - доказать, что абсолютно всё начинается внутри нас. Тот самый магический, переломный момент наступает тогда, когда ты сам себе даешь абсолютное и безоговорочное разрешение: «Мне можно». Именно в эту секунду тектонические плиты твоей судьбы сдвигаются, и ты становишься на шаг ближе к своим самым масштабным мечтам. Я определяю себя не через рамки прошлого, а через безграничность своего будущего.

- Если через пять лет вы оглянетесь назад на этот кастинг - каким вы хотите его запомнить?

- Через пять лет, оглядываясь назад, я хочу вспоминать этот кастинг как фееричный, поворотный момент моей судьбы. Давайте будем честны: это самый масштабный, самый легендарный отбор в мире моды, и ни один конкурс на планете не сравнится с его энергетикой и колоссальным уровнем конкуренции.

Я хочу запомнить этот день как отправную точку грандиозных перемен в моей жизни. Но главное, о чем я вспомню с улыбкой, это то, что эти перемены начались не снаружи, не на подиуме и не под прицелом сотен камер. Они начались глубоко внутри меня. Этот кастинг навсегда останется в моей памяти символом того момента, когда я окончательно стерла все внутренние границы и смело шагнула навстречу новой, еще более масштабной версии себя.

- Что следующее - есть ли цель, о которой вы ещё не говорили вслух?

- Знаете, я верю в то, что великие замыслы любят тишину. Как человек в хорошем смысле суеверный, я предпочитаю сначала воплощать свои масштабные планы в реальность, а уже потом заявлять о них миру во весь голос.

Но если говорить о горизонтах, которые видны уже сейчас, то моя главная цель на данный момент - завершить масштабную работу над документальным фильмом. Мы с командой вкладываем в этот проект всю душу, и я не сомневаюсь, что он отзовется в сердцах миллионов. И, конечно, я продолжу с гордо поднятой головой покорять главные мировые подиумы, доказывая, что для женщины безграничных возможностей нет ничего невозможного. Ну а все остальные грандиозные цели пусть пока остаются красивой интригой, за развитием которой мир сможет наблюдать в реальном времени.

Фото из личного архива Лалы Гусейнзаде