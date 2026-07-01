Граждане Японии и Кореи смогут въезжать в Азербайджан без визы

С 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года для граждан Японии и Республики Корея, имеющих общегражданские паспорта и въезжающих в Азербайджан с туристическими целями, отменено визовое требование.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.

Как отметили в ведомстве, решение принято в целях упрощения поездок для граждан двух стран, укрепления двустороннего сотрудничества и содействия развитию туризма.

Согласно новым правилам, в течение указанного периода граждане Японии и Республики Корея смогут без визы въезжать в Азербайджан до трех раз, при этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.

При этом граждане этих стран, планирующие поездку с целями, не связанными с туризмом, либо намеревающиеся находиться в Азербайджане дольше установленного срока, должны заранее оформить соответствующую визу в порядке, предусмотренном законодательством.

В Госслужбе также напомнили, что иностранные граждане, временно пребывающие в Азербайджане более 15 дней, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса.

Кроме того, при наличии предусмотренных законодательством оснований иностранцы до истечения срока временного пребывания должны обратиться в Государственную миграционную службу для его продления или получения разрешения на временное проживание. Это можно сделать лично через окна «Миграционные услуги» в центрах ASAN xidmət либо в электронном виде через раздел «Электронные услуги» на официальном сайте службы.