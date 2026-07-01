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В России в числе возможных поставщиков топлива для внутреннего рынка рассматривают Азербайджан

First News Media09:53 - Сегодня
В России в числе возможных поставщиков топлива для внутреннего рынка рассматривают Азербайджан

В случае необходимости Россия может наладить поставки бензина из постсоветских стран, в первую очередь из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Об этом сообщил «Ленте.ру» глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Видится Белоруссия, там два мощных модуля, мощная переработка, два крупных завода — белорусский завоз вполне осуществим. Опять же из Казахстана может бензин приходить, из Азербайджана. Все это будет выстраиваться постепенно», — пояснил аналитик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует импортировать определенный объем бензина для поддержания внутреннего рынка: «Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос».

По словам Пескова, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации топливного рынка. 

28 июня президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент признал, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается.

Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. По словам В.Путина, это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, а небольшое снижение составляет четыре процента. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, добавил президент.

Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации, который работает в круглосуточном режиме.

Источник: «Лента.ру»

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