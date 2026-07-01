Корсика – этот живописный остров в самом сердце Средиземного моря большинству известен прежде всего как родина Наполеона.

Однако главный вклад этого небольшого средиземноморского острова в мировую историю связан не только с именем французского императора.

Еще в XVIII веке здесь была создана политическая система, которую многие историки называют одной из первых современных демократий мира. В 1755 году под руководством Паскаля Паоли была провозглашена независимая Корсиканская республика, принята собственная конституция, учреждены выборные органы власти и заложены основы народного представительства. Исследователи нередко отмечают, что этот опыт оказал влияние на последующее развитие европейской политической мысли и даже вдохновил создателей американской конституционной модели.

Спустя почти два с половиной столетия вопрос о праве корсиканцев самостоятельно определять будущее своего острова вновь оказался в центре французской политики.

Шаг к новой Корсике

23 июня Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении приняла проект конституционного закона, предусматривающий предоставление Корсике наиболее широкого статуса автономии в составе Французской Республики. За документ проголосовал 271 депутат, против - 202. Законопроект был поддержан центристскими и левыми политическими силами, а также депутатами, представляющими Корсику. В то же время правые партии - «Национальное объединение», «Республиканцы» и Союз правых сил «За Республику» - выступили против, заявив, что подобная реформа противоречит принципу неделимости Французской Республики.

Принятый проект предусматривает закрепление в Конституции Франции особого статуса Корсики с учетом ее исторических, культурных, языковых, социальных и географических особенностей. Остров сможет получить значительно более широкие полномочия в сфере самоуправления, включая вопросы территориального планирования, жилищной политики, экономического развития, транспорта, охраны окружающей среды и культуры. Кроме того, предполагается создание правового механизма, который позволит местным властям адаптировать национальное законодательство к специфике острова и, в дальнейшем, принимать собственные нормативные акты в определенных сферах. Именно эта возможность фактически становится главным отличием будущей автономии от действующей модели управления.

Несмотря на то, что законопроект еще должен пройти через Сенат и последующие конституционные процедуры, само голосование в Национальной ассамблее уже стало одним из наиболее значимых политических событий в современной истории Корсики. Для жителей острова оно стало результатом многолетней борьбы за расширение прав самоуправления.

Остров, который не смирился

Сама история Корсики - это история постоянной борьбы за сохранение собственной идентичности. За многие столетия остров находился под властью различных государств - здесь правили древние греки, римляне, Пизанская республика и Генуя. В середине XVIII века корсиканцы сумели восстановить независимость и создать собственное государство. Однако уже в 1768 году Генуя передала остров Франции, после чего началось французское владычество, продолжающееся до настоящего времени.

Несмотря на это, идея самостоятельности никогда полностью не исчезала. Новая волна национального движения возникла в 1970-х годах, когда на фоне усиления централизации французского государства на острове активизировались политические организации, выступавшие сначала за независимость, а затем - за широкую автономию.

Значительная часть жителей Корсики воспринимает себя отдельным народом со своей историей, языком и культурой. Корсиканский язык относится к итало-романской языковой группе и значительно отличается от французского. Однако на протяжении десятилетий именно французский язык оставался единственным полноценным государственным языком, тогда как позиции корсиканского постепенно ослабевали. Национальные активисты неоднократно заявляли о сокращении числа его носителей, ограниченных возможностях преподавания языка в школах и постепенной утрате культурной самобытности острова.

Еще одним предметом общественной дискуссии остается демографическая ситуация. Представители корсиканского национального движения утверждают, что постоянный приток жителей материковой Франции, активно приобретающих недвижимость на острове, меняет его этнокультурный облик. Именно поэтому символом национального движения остается традиционный корсиканский флаг с изображением головы мавра, который многие жители воспринимают как символ сопротивления внешнему господству.

Главное испытание – впереди

На протяжении десятилетий отношения между Парижем и корсиканским национальным движением оставались крайне напряженными. Французские власти традиционно рассматривали борьбу сторонников независимости преимущественно через призму антитеррористической деятельности. Сами корсиканские активисты настаивали на политическом характере своих требований, добиваясь признания права народа на сохранение своей национальной идентичности, языка и культуры. Даже при том, что большинство национальных организаций не принимали насильственные методы и делали ставку на демократические формы политической борьбы, диалог с центральной властью продолжал развиваться сложно и сопровождался глубокими разногласиями.

Именно поэтому нынешняя конституционная реформа воспринимается на острове как принципиальный политический перелом.

Впервые французское государство официально признает наличие у Корсики особых интересов, обусловленных ее островным положением, историей, языком и культурной общностью населения. При этом правительство Франции одновременно обозначило пределы будущей автономии. В проекте подчеркивается, что новый статус не ставит под сомнение государственный суверенитет Франции, неделимость Республики и исключительный статус французского языка как государственного. Равноправия корсиканского языка с французским реформа также не предусматривает.

Тем не менее сторонники независимости острова рассматривает принятое решение как крупнейшее достижение последних десятилетий. Председатель Исполнительного совета Корсики Жиль Симеони назвал голосование историческим событием и подчеркнул, что впервые французский парламент поддержал модель автономии, предусматривающую передачу острову законодательных полномочий. По его словам, принятое решение стало итогом почти пятидесяти лет последовательной политической борьбы. Председатель Ассамблеи Корсики Мари-Антуанетт Мопертюи также охарактеризовала голосование как важнейший институциональный этап, одновременно предупредив, что прохождение реформы через Сенат будет значительно более сложным.

Действительно, окончательная судьба законопроекта пока остается неопределенной. Осенью документ должен быть рассмотрен Сенатом, где большинство принадлежит правым силам, критически относящимся к расширению автономии острова. Наиболее жесткую позицию занимает партия «Республиканцы», представители которой считают реформу угрозой принципу единства французского государства. Часть сенаторов из Союза центристов также выступает за существенную переработку документа.

Вместе с тем уже сейчас появляются признаки формирования более широкой политической поддержки реформы. Так, группа сенаторов от Союза демократов, прогрессистов и независимых публично заявила, что расширение полномочий Корсики не следует рассматривать как отказ Франции от своего суверенитета. Напротив, по их мнению, речь идет об укреплении доверия между государством и регионом посредством передачи части полномочий местному самоуправлению.

Если Сенат и Национальная ассамблея согласуют единую редакцию законопроекта, документ будет вынесен на рассмотрение Конгресса французского парламента, где для внесения изменений в Конституцию потребуется большинство в три пятых голосов. Затем предполагается принятие специального конституционного закона, регулирующего практическую реализацию автономии, после чего жители Корсики смогут выразить свою позицию на референдуме.

Азербайджан: голос в поддержку Корсики

Процесс расширения автономии Корсики получил поддержку и на международном уровне. Азербайджан последовательно выступает за уважение законных прав народов, политический диалог и соблюдение принципов международного права. Группа поддержки корсиканского народа в Милли Меджлисе Азербайджана заявила, что принятие Национальной ассамблеей Франции проекта конституционного закона, предусматривающего закрепление за Корсикой наиболее широкого статуса особой автономии в составе Французской Республики, является важной вехой в истории корсиканского народа. «Мы, как Группа поддержки корсиканского народа в Милли Меджлисе, высоко ценим эту решимость и приверженность демократическим принципам корсиканского народа и искренне приветствуем их. Решимость и настойчивость, которые корсиканский народ проявил в стремлении самостоятельно определять свое будущее, вновь свидетельствуют о том, что законные требования народов рано или поздно находят свое отражение в политической плоскости. В этом смысле решение, принятое Национальной ассамблеей Франции, является не только законодательным актом, но и важным политическим достижением, ставшим результатом многолетней борьбы корсиканского народа», - отмечается в заявлении.

«Мы надеемся, что французский Сенат также проявит историческую ответственность и поддержит решение, принятое Национальной ассамблеей Франции, тем самым, выразив уважение к демократической воле корсиканского народа. Группа поддержки корсиканского народа в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики и впредь будет продолжать поддерживать данную международным сообществом объективную оценку законных прав, демократической воли и мирной политической борьбы корсиканского народа. Группа поддержки корсиканского народа в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики призывает к предоставлению корсиканскому народу максимально возможного статуса автономии при сохранении его исторической, национальной и культурной идентичности», - отмечается в нем.

Особое место в международной дискуссии занимает деятельность Бакинской инициативной группы, которая привлекает внимание к проблемам народов, выступающих против колониальной политики и добивающихся защиты своих фундаментальных прав. Благодаря ее работе вопросы, связанные с французской колониальной политикой и положением коренных народов в различных регионах, все чаще становятся предметом обсуждения на международных площадках.

На протяжении многих лет одной из центральных тем для корсиканского общества остается признание национальной идентичности и полноценная защита корсиканского языка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обращал внимание на эту проблему, подчеркивая недопустимость ограничения использования родного языка в демократическом государстве. «В центре Европы, на Корсике они (Франция – ред.) запрещают корсиканский язык, что корсиканский язык не может быть использован в общественных местах. Это куда годится? И это демократия? Это права человека?» - подчеркивал глава государства.

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Решение Национальной ассамблеи еще не означает окончательного завершения процесса. Впереди - сложные парламентские процедуры, политические дискуссии и возможный референдум. Однако уже сегодня можно говорить о том, что Франция впервые за многие десятилетия официально признала необходимость поиска новой модели отношений с Корсикой.

Для самих корсиканцев это не просто очередная конституционная реформа. Это признание исторической самобытности народа, который на протяжении десятилетий добивался расширения своих прав преимущественно политическими и демократическими средствами. Каким окажется окончательный результат этой реформы, станет известно после прохождения всех этапов конституционной процедуры. Но уже сейчас очевидно, что голосование 23 июня стало одним из наиболее значимых событий в новейшей истории острова.