«Цифровое государство»: как Азербайджан перестраивает систему государственных услуг

В мире, где конкурентоспособность государств все чаще определяется скоростью внедрения цифровых технологий, Азербайджан не намерен ограничиваться ролью догоняющей экономики.

Страна последовательно формирует собственную цифровую повестку, делая ставку на современные государственные сервисы, искусственный интеллект и управление данными. Эти преобразования направлены не только на внедрение новых технологий, но и на новый формат взаимодействия государства, граждан и бизнеса.

Новый этап этой трансформации закреплен в Плане действий по ускорению цифрового развития Азербайджана на 2026–2028 годы, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым 27 февраля. Ключевые приоритеты реализации документа и первые шаги его практического исполнения были обозначены на первом заседании Совета по цифровому развитию Азербайджана 29 июня под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Выступая на заседании, Мехрибан Алиева подчеркнула, что цифровая трансформация рассматривается как инструмент более широких экономических и институциональных изменений.

«Определена конкретная Дорожная карта на предстоящие три года, обеспечивающая развитие цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационной экосистемы. Главная задача Совета – координация деятельности различных государственных структур, формирование единого подхода и обеспечение своевременного и эффективного выполнения принятых решений. Наша цель – не только внедрение новых технологий, но и придание мощного импульса экономике страны, формирование новой современной инновационной экосистемы, привлечение в страну местных и иностранных инвестиций, поддержка местных стартапов и создание более эффективной системы государственного управления», - отметила Мехрибан Алиева.

Отдельное направление - искусственный интеллект, который все чаще рассматривается как инфраструктурный элемент современного государства. «Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности, - сказала Мехрибан Алиева. - Наша деятельность требует совместной активной и эффективной работы всех государственных структур. Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучить зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Однако все решения должны приниматься с учетом факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана».

Практическая реализация цифровой повестки уже перешла из стадии планирования в стадию внедрения. По словам министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, План действий включает 58 инициатив, охватывающих цифровизацию, искусственный интеллект, инновационную экосистему и кибербезопасность.

Совместно с 40 государственными структурами подготовлены дорожные карты, из которых 13 уже утверждены либо находятся на стадии утверждения. Параллельно ведется работа по созданию Национального пула данных, миграции государственных информационных систем в правительственное облако и строительству нового дата-центра.

От цифровых сервисов к единой системе

Несмотря на высокий уровень развития отдельных электронных государственных услуг, долгие годы цифровая инфраструктура формировалась по ведомственному принципу. Это привело к тому, что государственные сервисы оказались распределены между множеством приложений и платформ.

В результате гражданин, обращающийся за услугами, был вынужден взаимодействовать с разными цифровыми системами, каждая из которых имела собственную авторизацию, интерфейс и логику работы. Со временем эта фрагментация стала одним из ключевых ограничений дальнейшего развития электронного государства.

Ответом на этот вызов стала концепция единой цифровой экосистемы.

Ее ядром становятся платформы mygov и mygov Biznes, которые постепенно объединяют государственные услуги в едином цифровом пространстве. Для граждан таким окном взаимодействия становится mygov, для бизнеса - mygov Biznes.

Речь идет о замене фрагментированной системы ведомственных сервисов единой архитектурой доступа к государственным услугам. Этот процесс уже запущен. В платформу mygov полностью интегрированы приложения e-Sosial, e-Təbib и e-Su. Существенная часть функций приложений e-Polis, Mobil Notariat, Azərişıq, Reseptim, e-Səhiyyə, MigAz и ASAN Müraciət уже доступна пользователям. До конца года планируется завершить их полную интеграцию.

Государство, которое действует первым

Следующий этап цифровизации заключается не просто в переносе услуг в онлайн, а в изменении самой логики взаимодействия государства и гражданина.

Согласно Плану действий, доля проактивных государственных услуг должна достигнуть 50%. Это означает переход к модели, при которой государство само инициирует предоставление услуги на основе уже имеющихся данных, без необходимости обращения со стороны гражданина.

Ключевым элементом этой модели становится принцип «Только один раз», предполагающий, что граждане и бизнес не должны повторно предоставлять информацию, уже находящуюся в распоряжении государственных органов. Данные должны автоматически обмениваться между государственными информационными системами.

Эта модель уже начинает применяться на практике.

Так, при назначении трудовой пенсии по возрасту гражданам больше не требуется подавать отдельное заявление - при выполнении соответствующих условий пенсия назначается в проактивном порядке на основе данных, имеющихся в государственных информационных системах.

Аналогичный механизм будет внедрен при назначении единовременного пособия при рождении ребенка. После регистрации факта рождения в государственных системах соответствующая выплата будет осуществляться проактивно, без необходимости подачи дополнительных документов или обращения родителей.

Проактивный подход распространяется и на административные уведомления. Граждане будут заблаговременно получать информацию об истечении срока действия удостоверения личности, общегражданского паспорта или водительского удостоверения. Это упростит процесс обновления документов и позволит избежать дополнительных административных сложностей.

Отдельное направление связано с цифровизацией процедур, ранее требовавших личного участия граждан. В частности, вызовы на медицинское освидетельствование в рамках мобилизации на военную службу также будут осуществляться в цифровом формате. Граждане будут своевременно получать уведомления через государственные информационные системы, что сделает сам процесс более оперативным и прозрачным.

Таким образом, государство постепенно переходит от модели реагирования к модели инициативного предоставления услуг.

Результаты, которые уже видны

Практическая реализация цифровой реформы уже отражается в повседневной жизни граждан.

Через платформу mygov теперь полностью доступна услуга по замене водительского удостоверения. В ближайшей перспективе аналогичные процессы будут внедрены для получения и замены удостоверения личности и паспорта.

Цифровизация также набирает масштаб в сфере образования. Около 75 тысяч человек, поступившие в высшие учебные заведения, могут полностью завершить процедуру регистрации онлайн. Дополнительно около 225 тысяч родителей смогут оформить поступление детей в дошкольные учреждения через веб-версию платформы mygov.

Расширяется и спектр юридически значимых онлайн-услуг. Через платформу уже доступны сервисы Министерства юстиции, включая нотариально удостоверенное согласие на выезд несовершеннолетнего за пределы страны и заверение переводов документов.

Рост использования платформы отражает масштаб изменений, так, за последние три месяца число пользователей mygov увеличилось с 2,7 млн до 3,5 млн человек, что соответствует росту примерно на 30%.

Данные как основа нового государства

Следующий этап цифровизации связан с переходом от сервисной модели к модели управления данными.

В рамках реформы начата работа по созданию централизованного государственного хранилища данных (Data Lake), которое должно обеспечить достоверность, полноту и согласованность информации между государственными органами.

Платформа позволит применять аналитические инструменты и технологии искусственного интеллекта для выявления потребностей граждан и предоставления персонализированных услуг.

Параллельно развивается платформа mygov Biznes, которая уже прошла тестирование. Началась интеграция услуг ряда государственных органов. В перспективе она должна стать единым цифровым окном взаимодействия государства и бизнеса.

***

Таким образом, цифровая трансформация в Азербайджане постепенно выходит за рамки отдельных технологических проектов. Сегодня речь идет о формировании единой архитектуры государственного управления, в которой услуги становятся не набором разрозненных сервисов, а частью связанной цифровой системы.

Переход от ведомственных решений к единой платформе, внедрение проактивных услуг и использование государственных данных в качестве инфраструктурного ресурса формируют новую модель взаимодействия государства и граждан. И хотя процесс пока еще находится на ранней стадии, его масштаб уже сегодня позволяет говорить о структурной перестройке всей системы государственных услуг.