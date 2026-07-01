Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.
Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в аэропорту встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марта Кос и другие официальные лица.
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