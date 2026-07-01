Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в аэропорту встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марта Кос и другие официальные лица.