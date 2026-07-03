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Хикмет Гаджиев встретился с профессором экономики Джеффри Саксом - ФОТО

First News Media12:55 - Сегодня
Хикмет Гаджиев встретился с профессором экономики Джеффри Саксом - ФОТО

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с профессором экономики Джеффри Саксом.

Об этом помощник Президента Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети «X».

«Провел содержательную встречу со всемирно известным профессором экономики Джеффри Саксом во время его визита в Баку. Мы обменялись мнениями по вопросам устойчивого развития, геополитики и геоэкономики, а также обсудили концепцию Большого Каспийского региона, возрастающую роль Азербайджана как средней державы, нашу мирную повестку и важность региональной ответственности.

Его инициатива под названием “Marco Polo – Drive of Peace”, предусматривающая путешествие по маршруту Восток-Запад на электромобилях, является вдохновляющим примером продвижения диалога и взаимосвязанности», - говорится в публикации.

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