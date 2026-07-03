Хикмет Гаджиев встретился с профессором экономики Джеффри Саксом - ФОТО
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с профессором экономики Джеффри Саксом.
Об этом помощник Президента Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети «X».
«Провел содержательную встречу со всемирно известным профессором экономики Джеффри Саксом во время его визита в Баку. Мы обменялись мнениями по вопросам устойчивого развития, геополитики и геоэкономики, а также обсудили концепцию Большого Каспийского региона, возрастающую роль Азербайджана как средней державы, нашу мирную повестку и важность региональной ответственности.
Его инициатива под названием “Marco Polo – Drive of Peace”, предусматривающая путешествие по маршруту Восток-Запад на электромобилях, является вдохновляющим примером продвижения диалога и взаимосвязанности», - говорится в публикации.
Had an engaging discussion with world-renowned economics Professor Jeffrey Sachs during his visit to Baku. We exchanged views on sustainable development, geopolitics and geoeconomics, as well as the wider Caspian region concept, Azerbaijan’s growing role as a middle power, our… pic.twitter.com/nzRF1AhSyR — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 3, 2026