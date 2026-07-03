Семья погибшего в ДТП с участием тиктокерши Арзум выступила против примирения

Семья Амаля Меликова, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия с участием тиктокерши Ильдузы Гаджиевой (Арзум), заявила, что не намерена идти на примирение с осужденной.

Как сообщает 1news.az, сестра погибшего опубликовала обращение в социальных сетях после вынесения приговора по уголовному делу.

«Мы видим, что после решения суда различные лица пытаются связаться с нашей семьей, прийти к нам домой, просят о "примирении", а также делают подобные призывы в социальных сетях. Пусть никто не обращается к нашей семье и близким. Никакого примирения не будет», — отметила она.

По словам сестры погибшего, после аварии в адрес семьи и самого Амаля Меликова звучали оскорбления, что делает примирение невозможным.

Она также сообщила, что семья намерена обжаловать приговор и добиваться ужесточения наказания.

«Мать Амаля прикована к постели, ее состояние тяжелое. В ближайшие дни мы обратимся в Бакинский апелляционный суд с требованием увеличить срок наказания. Наша правовая борьба будет продолжаться до самого конца», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Ильдузу Гаджиеву (Арзум) к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. После оглашения приговора тиктокерша была арестована в зале суда.

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