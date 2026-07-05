"Карабах" объявил о переходе латвийского защитника Джебраила Макрецкиса

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах", продолжающий трансферную кампанию перед сезоном-2026/27, оформил переход очередного новичка.

Пресс-служба клуба сообщила об успешном завершении переговоров с венгерским "Ференцварошем", в результате которых к команде присоединился латвийский защитник Джебраил Макрецкис.

С 26-летним футболистом подписан трехлетний контракт. Он будет выступать за "Карабах" до лета 2029 года и играть под 25-м номером.

Родившийся в Германии Макрецкис является воспитанником леверкузенского "Байера". За свою профессиональную карьеру он также выступал за "Боннер", дортмундскую "Боруссию", берлинскую "Викторию" и болгарский "Пирин" (Благоевград). В 2018 году защитник играл за сборную Латвии U-19.

Отметим, что Джебраил Макрецкис стал восьмым новичком "Карабаха" в летнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Жали Муаддиб, Закария Саво, Самуэл Лобату, Бруну Ланга, Мартин Зломислич, Реналдо Сефас и Бенце Варконьи.

Источник: Report