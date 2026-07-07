Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) завершилась победой аргентинцев со счётом 3:2.

Египет неожиданно открыл счёт уже на 15-й минуте — отличился защитник Яссер Ибрахим. Вскоре Лионель Месси мог восстановить равенство, но не реализовал пенальти.

Во втором тайме Египет увеличил преимущество: Мостафа Зико забил второй гол своей команды на 67-й минуте. Правда, ранее его первое взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за нарушения в атаке.

Аргентина устроила камбэк в концовке встречи: Кристиан Ромеро сократил отставание на 79-й минуте, а Месси сравнял счёт спустя четыре минуты. Победный гол на 90+3-й минуте забил Энцо Фернандес — 3:2.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.