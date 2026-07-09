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Джейхун Байрамов: В процессе делимитации границ с Арменией наблюдается позитивная динамика

First News Media10:13 - Сегодня
Джейхун Байрамов: В процессе делимитации границ с Арменией наблюдается позитивная динамика

В процессе делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией наблюдается позитивная динамика.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава ведомства напомнил, что для выполнения этой задачи была создана специальная комиссия, работа которой ведется на регулярной основе.

"Мы наблюдаем позитивную динамику в данном контексте. На сегодняшний день уже приняты и утверждены обеими сторонами нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность комиссий", - подчеркнул министр.

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