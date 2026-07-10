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Названы топ-20 претендентов на «Золотой мяч»

First News Media09:25 - Сегодня
Названы топ-20 претендентов на «Золотой мяч»

Портал Goal представил рейтинг из 20 главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам текущего сезона.

По данным источника, фаворитом на текущий момент является нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

Основными конкурентами Кейна считаются его одноклубник Майкл Олисе и его партнёр по сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси расположился в рейтинге на пятой строчке.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии).
2. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).
3. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции).
4. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).
5. Лионель Месси («Интер» Майами, сборная Аргентины).
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
7. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии).
9. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).
10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).
11. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко).
12. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
13. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).
14. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», сборная Испании).
15. Габриэл Магальяйнс («Арсенал», сборная Бразилии).
16. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).
17. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии).
18. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).
19. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).
20. Исмаэль Сайбари («Бавария», сборная Марокко).

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