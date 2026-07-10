СМИ: экс-футболиста сборной Франции Насри задержали по делу о наркотиках

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри был задержан по подозрению в отмывании денег и наркоторговле.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Насри провёл около 10 часов под стражей в парижской полиции. Он был допрошен в рамках судебного расследования, возбуждённого по подозрению в преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы. Однако вечером бывший футболист был освобождён без предъявления ему обвинений.

Насри объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет в 2021 году. На текущий момент он работает в качестве эксперта на телевидении.