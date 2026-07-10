 Президент Узбекистана наградил Аллахшюкюра Пашазаде орденом - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Узбекистана наградил Аллахшюкюра Пашазаде орденом - ФОТО

First News Media12:59 - Сегодня
Президент Узбекистана наградил Аллахшюкюра Пашазаде орденом - ФОТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил председателю Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламу Аллахшюкюру Пашазаде орден "Эль-юрт хурмати" ("Уважение Народа и Отечества").

Как сообщает 1news.az со ссылкой на УМК, соответствующим указом отмечены заслуги Аллахшюкюра Пашазаде в развитии духовно-просветительской деятельности, укреплении межрелигиозного и межцивилизационного диалога, распространении идей мира, гуманизма и просвещения, развитии дружбы между народами Узбекистана и Азербайджана, подготовке специалистов в религиозной сфере и воспитании молодежи в духе общечеловеческих ценностей.

В ходе церемонии Шавкат Мирзиёев отметил укрепление политических, экономических и гуманитарных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, подчеркнув вклад президента Ильхама Алиева в развитие союзнических отношений между двумя странами.

Президент Узбекистана также заявил о важности развития духовных связей, отметив сохранение исламского наследия, открытие Центра исламской цивилизации и восстановление в Самарканде мемориального комплекса Имама Бухари.

Он поблагодарил Аллахшюкюра Пашазаде за книгу "Высшая вершина братства и союзничества", презентация которой состоялась в Узбекистане.

В свою очередь Аллахшюкюр Пашазаде выразил благодарность президенту Узбекистана и отметил успехи страны на пути развития и созидания.

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