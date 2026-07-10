В Баку пройдут важные дискуссии на тему «Медиа и деколонизация: возвышаемые голоса, укрепление нарративов»

11 июля в столице будет проведена международная конференция на тему «Медиа и деколонизация: возвышаемые голоса, укрепление нарративов», организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Конференция станет первой подобной платформой в Азербайджане с участием представителей медиа, представляющих колониальные территории. Мероприятие пройдет в интерактивном формате между журналистами из этих территорий и представителями местных медиа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в БИГ, в конференции примут участие руководители медиаструктур и представители медиа, представляющие бывшие и нынешние колониальные территории, журналисты, политические комментаторы, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты и представители государственных учреждений и местных медиа.

На конференции будет обсуждаться роль медиа в возвышении голосов народов и этнических меньшинств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации и живущих в условиях колониального рабства, в международном информационном пространстве, и предстоящие вызовы. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам освещения в международных медиа колониальных реалий, которые долгие годы замалчивались: экономическая эксплуатация территорий, разграбление природных ресурсов, уничтожение культурной идентичности, систематическая дискриминация, репрессии против коренных народов, а также политика целенаправленного изменения демографического состава местного населения за счет переселенцев на примере Канаки (Новая Каледония) и Бонэйре.

Состоится обмен мнениями по вопросам устранения искусственной информационной блокады, созданной на колониальных территориях, применения передовых инструментов искусственного интеллекта в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, создания международной координационной сети между журналистами и медиаструктурами, а также укрепления сотрудничества между международными медиаструктурами и местными журналистами.

В ходе дискуссий будет подчеркнута роль медиа в процессах деколонизации не только как средства передачи информации, но и как механизма международного давления на тех, кто проводит колониальную политику. В этом контексте будут обсуждаться практические инициативы, направленные на документирование преступлений колониализма, разоблачение колониальных нарративов, проверку официальной информационной политики колониальных государств на основе исследований, опирающихся на факты, доведение позиции коренных народов до международной аудитории, мониторинг нарушений прав человека, сохранение в глобальной повестке вопросов экологической справедливости, включая последствия применения пестицида хлордекон в Гваделупе и Мартинике, продвижение требований о репарациях, а также формирование сетей международной солидарности и сотрудничества между журналистами, правозащитниками и институтами гражданского общества, действующими в Канаке, Маохи, Гваделупе, Мартинике, Бонэйре, Сен-Мартене и на других колониальных территориях.

Журналисты, расследовавшие эксплуатацию никелевых ресурсов в Канаке (Новая Каледония), права народа канаков и дело жертв среди гражданского населения во время майских событий 2024 года, столкнулись с ограничениями в предоставлении информации и различными формами давления со стороны Франции. Международные медиаорганизации задокументировали угрозы, физические нападения и препятствование профессиональной деятельности журналистов в тот период. Введение чрезвычайного положения и строгих мер безопасности значительно ограничило возможности независимого и объективного освещения событий.

Журналисты-расследователи, изучавшие экологические последствия, загрязнение почвы и воды, а также влияние на здоровье населения длительного использования пестицида хлордекон в Гваделупе (французские Карибские острова), столкнулись с различным давлением за поднятие вопроса об ответственности Франции. Экологические проблемы и проблемы со здоровьем населения, вызванные этим токсичным веществом, широко использовавшимся в 1970-1990-х годах, сохраняются и по сей день. Эксперты ООН выразили обеспокоенность сообщениями о давлении и цензуре в отношении представителей СМИ, освещающих экологические проблемы и их последствия.

Журналисты, которые в сотрудничестве с историками расследовали преступления против человечности, совершенные Бельгией на территории современной Демократической Республики Конго, а также в Руанде и Бурунди, такие как принудительный труд, массовое насилие и ампутация рук, на протяжении многих лет сталкивались с различными трудностями и препятствиями при выдвижении вопросов исторической ответственности и репараций на международную повестку дня. Эти расследования внесли значительный вклад в расширение международных научных и политических дискуссий о колониальном наследии Бельгии, а также в более активное внесение в повестку вопросов исторической справедливости и репараций на уровне международных организаций.