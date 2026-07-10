Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 13 июля.

В нее включены следующие 22 вопроса:

1. Законопроект об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов».

2. Законопроект о внесении изменений в Закон «О психиатрической помощи» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственных закупках» (третье чтение).

6. Законопроект «О краудфандинге» (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об административных проступках, в законы «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О Центральном банке Азербайджанской Республики», «О рынке ценных бумаг», «О лицензиях и разрешениях», «О безналичных расчетах», «О противодействии легализации полученного преступным путем имущества и финансированию терроризма» и «О платежных услугах и платежных системах» (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, в законы «О валютном регулировании», «Об инвестиционных фондах» и «О рынке ценных бумаг» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, Миграционный кодекс, в законы «О социальном страховании», «О таможенном тарифе», «О лицензиях и разрешениях» и «О государственных закупках» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об информации, информатизации и защите информации» (второе чтение).

11. Законопроект «О семеноводстве» (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в законы «О селекционных достижениях», «О государственной пошлине», «О лицензиях и разрешениях» и «О техническом регулировании» (второе чтение).

13. Законопроект «О рыболовстве» (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в законы «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс и Закон «О оценочной деятельности» (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, в законы «О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве», «О рынке земли» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, в законы «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республики», «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве», «О государственном реестре недвижимого имущества», в Закон от 15 декабря 2017 года номер 918-VQD «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» и в Закон «Об аграрном страховании» (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в законы «О медицинском страховании» и «О правах лиц с инвалидностью» (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс, в законы «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине» (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в Закон «О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности» (второе чтение).