Обнародован состав сборных Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде

Определился состав национальных сборных Азербайджана, которые примут участие в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде 15-27 сентября в Самарканде.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в федерации, в мужскую сборную приглашены Шахрияр Мамедъяров, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы, Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли. В качестве капитана выбран Теймур Раджабов.

В женской команде за медали будут бороться Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюнай Мамедзаде и Гюльнар Мамедова. Капитаном будет Ниджат Абасов. Известный шахматист Гадир Гусейнов будет помогать сборной в качестве тренера.

Обе команды будут привлечены к учебно-тренировочным сборам. Позиции шахматистов по доскам будут обнародованы накануне соревнований.