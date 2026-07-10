 Обнародован состав сборных Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Обнародован состав сборных Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде

First News Media21:40 - 10 / 07 / 2026
Обнародован состав сборных Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде

Определился состав национальных сборных Азербайджана, которые примут участие в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде 15-27 сентября в Самарканде.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в федерации, в мужскую сборную приглашены Шахрияр Мамедъяров, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы, Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли. В качестве капитана выбран Теймур Раджабов.

В женской команде за медали будут бороться Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюнай Мамедзаде и Гюльнар Мамедова. Капитаном будет Ниджат Абасов. Известный шахматист Гадир Гусейнов будет помогать сборной в качестве тренера.

Обе команды будут привлечены к учебно-тренировочным сборам. Позиции шахматистов по доскам будут обнародованы накануне соревнований.

 

Поделиться:
315

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных структур - ФОТО

Спорт

Азербайджанская спортсменка стала трехкратной чемпионкой Европы

Общество

В Баку продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился ...

В мире

Трамп заявил, что Иран попросил США продолжить переговоры

Спорт

Азербайджанская спортсменка стала трехкратной чемпионкой Европы

Новым главным тренером сборной Португалии стал Жорже Жезуш

Обнародован состав сборных Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде

Конор Макгрегор возвращается в октагон спустя пять лет

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

«Зиря» разгромила «Торпедо» и сделала уверенный шаг вперед в Лиге конференций

Экс-футболист «Реала» возглавил «Сумгаит»

Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

На ЧМ-2026 определились все четвертьфинальные пары

Последние новости

Пакистан готов продолжить выступать посредником в конфликте между Ираном и США

Сегодня, 00:00

ВСУ сообщили об атаке на нефтяную инфраструктуру России и 18 судов

10 / 07 / 2026, 23:40

Учёные обнаружили более 70 вулканов на дне океана, их извержение может иметь глобальные последствия

10 / 07 / 2026, 23:20

Азербайджанская спортсменка стала трехкратной чемпионкой Европы

10 / 07 / 2026, 23:00

Трамп оставил администрации США инструкции по Ирану на случай, если с ним что-то случится

10 / 07 / 2026, 22:40

К поискам Зейнаб привлекли вертолёт - ВИДЕО

10 / 07 / 2026, 22:20

Новым главным тренером сборной Португалии стал Жорже Жезуш

10 / 07 / 2026, 22:00

Обнародован состав сборных Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде

10 / 07 / 2026, 21:40

На Аллее звезд в Баку зажглась звезда Керема Бюрсина - ВИДЕО

10 / 07 / 2026, 21:20

Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных структур - ФОТО

10 / 07 / 2026, 21:00

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

10 / 07 / 2026, 20:40

В Баку продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями

10 / 07 / 2026, 20:20

Премьер Хорватии: Азербайджан играет большую роль в энергобезопасности Европы - ВИДЕО

10 / 07 / 2026, 20:00

Трамп заявил, что Иран попросил США продолжить переговоры

10 / 07 / 2026, 19:45

Между Азербайджаном и Латвией расширяется сотрудничество в судебно-правовой сфере

10 / 07 / 2026, 19:30

Индонезия переходит на дизель из пальмового масла

10 / 07 / 2026, 19:15

Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

10 / 07 / 2026, 19:00

Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан и поддержал его политику

10 / 07 / 2026, 18:45

В Азербайджане создается правовая база для сверхлегкой авиации

10 / 07 / 2026, 18:30

На заседании Экономического совета обсудили развитие туризма и горнодобывающей отрасли

10 / 07 / 2026, 18:15
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00