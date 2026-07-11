 Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село | 1news.az | Новости
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село

First News Media15:00 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о работе, проделанной в селе.

Было сообщено, что в Кичик Галадереси насчитывается 66 частных домов. 19 из них непригодны для проживания, а 47 — частично пригодны. 26 из этих домов уже готовы к эксплуатации. А в следующем году будет готов 21 дом. На начальном этапе в село вернулись 15 семей (51 человек). К концу этого года вернутся еще 11 семей (45 человек).

В селе проведен ряд работ по созданию социальной инфраструктуры. Проложены новые газо- и водопроводные линии, восстановлен артезианский колодец, в настоящее время к водной сети подключены 26 частных домов, установлена трансформаторная подстанция, восстановлены воздушные линии электропередачи. Для отдыха жителей заложены парк и площадь Флага, заасфальтированы внутрисельские дороги.

Отметим, что Кичик Галадереси входит в административно-территориальную единицу села Галадереси Шушинского района и расположено в 40 километрах к юго-западу от райцентра. Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году. Конец оккупации села был положен в 2023 году в результате антитеррористической операции.

До оккупации жители села занимались в основном животноводством, овощеводством и пчеловодством. В селе функционировали средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, медпункт и отдел связи.

Глава государства побывал в доме жителя села Асада Асадова.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в село.

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