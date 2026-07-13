Почему термин «Краудфандинг» оставляют без изменений? - Разъяснение председателя комитета

В ходе обсуждения законопроекта «О краудфандинге» во втором чтении в Милли Меджлисе был затронут вопрос замены международных терминов их аналогами на азербайджанском языке.

Как сообщает 1news.az, председатель комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли заявил, что принятие данного закона привносит в существующее законодательство ряд новых понятий, принятых на международном уровне.

«Эти понятия делают наш язык еще богаче. Если мы изменим их и заменим другими словами на азербайджанском языке, то можем в целом помешать эффективности законов», - отметил председатель комитета.

По словам Али Гусейнли, закон ориентирован как на граждан Азербайджана, так и на инвесторов:

«В нашем законодательстве и так достаточно подобных понятий. Главное, что в данном законе даны разъяснения этих терминов».

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении также подчеркнула важность сохранения международных терминов.

«Если в переводе нет точного эквивалента, термин должен оставаться в исходном виде. Эти понятия уже приняты в международной практике, и у каждого из них есть своя история. Поэтому сохранение данных терминов более полезно для нашего законодательства», - заявила Сахиба Гафарова.