 Ричардас Лапайтис: Азербайджан находится на вершине, откуда может диктовать условия - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Ричардас Лапайтис: Азербайджан находится на вершине, откуда может диктовать условия - ВИДЕО

First News Media15:30 - Сегодня
Ричардас Лапайтис: Азербайджан находится на вершине, откуда может диктовать условия - ВИДЕО

Азербайджан сегодня находится на такой вершине, когда уже не ему диктуют условия, а он сам способен их диктовать.

Об этом заявил в 1news.az известный литовский военный корреспондент Ричардас Лапайтис, делясь впечатлениями от открытия IV Шушинского глобального медиафорума.

Выразив искреннюю радость в связи с очередным визитом в Шушу, журналист отметил, что принимает участие в форуме с самого первого дня его основания. По его словам, это мероприятие мирового уровня каждый раз открывает новые горизонты и собирает уникальный состав участников.

Р. Лапайтис особо подчеркнул глубокое впечатление, которое на него произвела речь главы государства на открытии форума.

«В этом году Президент Ильхам Алиев вновь смог удивить меня своим выступлением. Прежде всего, поражает его безграничная любовь к Азербайджану и знание мельчайших тонкостей геополитических процессов. Глава государства очень четко и детально описал картину во всем регионе, затронув отношения с Россией, Ираном, Турцией и Арменией. Меня поразило то, что Азербайджан сегодня находится на такой вершине, когда уже не ему диктуют условия, а он сам способен их диктовать», — заявил литовский корреспондент.

Он также добавил, что Шушинский медиафорум открывает глаза многим зарубежным гостям, которые приезжают сюда впервые и открывают для себя Азербайджан. Через призму прошлой трагедии — 30-летней оккупации 20 процентов территорий страны — мировое сообщество теперь видит уникальный пример того, как нужно бороться за свою Родину.

«Мне очень понравился посыл в словах господина президента о том, что можно уступить в бою, но важно подняться и выиграть всю войну. Именно благодаря стратегическому лидерству вашего президента Азербайджан одержал эту победу», — заключил Ричардас Лапайтис, выразив глубокое уважение азербайджанскому народу.

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