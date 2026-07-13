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В рамках Шушинского глобального медиафорума представлена стратегия Центра совершенства медиа D-8

First News Media22:30 - Сегодня
В рамках Шушинского глобального медиафорума представлена стратегия Центра совершенства медиа D-8

13 июля в рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялась презентация стратегии Центра совершенства медиа D-8.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед началом презентации помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан является полноправным членом семьи D-8.

«Эта платформа имеет большое значение с точки зрения глобального экономического сотрудничества, и мы придаем особую важность деятельности организации. Президент Ильхам Алиев положительно воспринял инициативу по созданию в Азербайджане Центра совершенства медиа D-8, а также Центров передового опыта в области транспорта и энергии. Сегодня мы уже видим первые результаты реализации этой инициативы», - подчеркнул он.

Помощник Президента отметил, что Центр совершенства медиа D-8 станет важной платформой для расширения сотрудничества между государствами-членами в медиасфере.

Генеральный секретарь Организации D-8 Сохаил Махмуд выразил признательность всем государствам-членам D-8 за вклад в реализацию данной инициативы. По его словам, с момента создания организации в 1997 году мир претерпел кардинальные изменения.

«Эпоха однополярности осталась в прошлом. Сегодня мы являемся свидетелями устойчивого движения к многополярному мироустройству. В этих условиях миссия D-8 как организации экономического сотрудничества приобретает новое значение. Вместе с тем значительно возрос потенциал государств-членов», - сказал он.

Генеральный директор «Сети совершенства медиа» Фуад Мардиев подробно представил стратегию Центра совершенства медиа D-8. Он сообщил, что основная цель Центра заключается в укреплении сотрудничества между государствами-членами в медиасфере, содействии развитию профессионального потенциала, продвижении исследований и инноваций, а также формировании единой платформы взаимодействия в области медиа.

В ходе презентации была представлена информация о планируемой деятельности по институциональному развитию Центра, расширению международного сотрудничества, созданию механизмов координации между государствами-членами, обмену опытом, проведению медиаисследований и противодействию дезинформации.

Отмечалось, что на следующем этапе деятельности предусматривается создание сети сотрудничества, объединяющей медиаорганизации государств-членов D-8, реализация совместных проектов, расширение партнерства с международными организациями, а также обмен передовым опытом в сфере медиа.

Модератором мероприятия выступила политический обозреватель Ульвия Зульфугар.

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