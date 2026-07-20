Сагиба Гафарова встретилась с генеральным прокурором Узбекистана - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова 20 июля встретилась с делегацией, возглавляемой Генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили в Милли Меджлисе, на встрече обсуждались вопросы стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, а также межпарламентских связей, сотрудничества в правовой и законодательной сферах и взаимодействия в международных организациях.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что отношения между нашими странами основаны на братстве, дружбе и взаимном доверии. Она подчеркнула важную роль выстроенного между Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана господином Шавкатом Мирзиёевым политического диалога, основанного на искренней дружбе и доверии, в достижении нашими межгосударственными связями качественно нового уровня стратегического союзничества. Упоминалось плодотворное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в международных организациях и последовательная поддержка нашими странами позиций друг друга на международных платформах.

В ходе беседы спикер парламента с удовлетворением упомянула свои поездки в Узбекистан и проведённые там встречи, подчеркнув значение групп дружбы и встречных визитов депутатов для развития наших связей.

Сагиба Гафарова рассказала гостю об истории азербайджанского парламента, его существенном положении на мусульманском Востоке и пройденном им пути, о сложных политических вызовах и угрозах государственности, с которыми наша страна столкнулась после восстановления суверенитета. Было замечено, что возвращение Общенационального Лидера Гейдара Алиева к власти по настоятельному требованию народа имело большое историческое значение для сохранения независимости Азербайджана, укрепления государственности и вступления на путь стабильного развития.

Гостя информировали о приоритетных направлениях деятельности Милли Меджлиса текущего созыва и о работе в сферах парламентской дипломатии, совершенствования законодательной системы и укрепления принципа верховенства закона. Подчёркивалась соответствующая значимость конструктивного сотрудничества между Милли Меджлисом и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев отметил, что при каждом визите в Азербайджан становится свидетелем динамичного развития нашей страны, добавив, что узбекская сторона с большим удовлетворением следит за достигаемыми успехами. Он высоко оценил масштабные восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, как яркую демонстрацию мощного созидательного потенциала страны. Гость столь же высоко оценил шаги Азербайджана по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе и его вклад в формирование новых возможностей для сотрудничества в регионе.

Нигматилла Юлдашев упомянул успешное развитие межпарламентских связей между Азербайджаном и Узбекистаном, подчеркнув, что это сотрудничество является одним из важных направлений отношений между двумя странами.

В ходе беседы отмечалась значительная роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений между странами. Была выражена уверенность в успешном продолжении налаженного эффективного сотрудничества между парламентами Азербайджана и Узбекистана.

Собеседники также обменялись мнениями о ряде других представляющих обоюдный интерес вопросов.

Отдел прессы и связей с общественностью

Милли Меджлиса