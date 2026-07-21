 Фархад Мехдиев, потерявший 17-летнюю дочь в ДТП: «Ради чего и как жить дальше?» | 1news.az | Новости
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Фархад Мехдиев, потерявший 17-летнюю дочь в ДТП: «Ради чего и как жить дальше?»

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Фархад Мехдиев, потерявший 17-летнюю дочь в ДТП: «Ради чего и как жить дальше?»

Адвокат Фархад Мехдиев, потерявший в ДТП 17-летнюю дочь, опубликовал эмоциональное сообщение в социальной сети Facebook, в котором рассказал о том, с какой невыносимой болью и тоской живет после ухода из жизни дочери. 

«Каждый родитель, потерявший ребенка, вместе с невыносимой болью и тоской сталкивается с тяжелым и почти неразрешимым вопросом: ради чего и как жить дальше. Потеря настолько всепоглощающа, что перечеркивает все прежние цели, радости и достижения. Огромный труд, усилия, годы жизни - кажется, будто все было напрасно. Исчезает и сам стимул продолжать жить» - пишет Ф.Мехдиев в социальной сети Facebook. 

По словам адвоката, невозможно принять эту утрату и смириться с ней: «Ты не способен признать, что твоего ребенка больше нет, и продолжаешь отчаянно отрицать реальность. Задаешься вопросами о смысле бытия. По нескольку раз в день отрекаешься от веры, отвергаешь судьбу, а затем вновь ждешь ответа от Бога. Жизнь дана человеку для счастья. Но после такой утраты живешь уже не ради счастья, а лишь потому, что вынужден жить. Любовь, которую ты не успел в полной мере подарить своему ребенку, теперь словно копье пронзает тебя изнутри, причиняя невыносимую боль». 

«Потом приходит осознание: твой ребенок больше не может говорить за себя, не может сказать: «Я есть», не может сделать ни шага. И так же, как когда-то, когда он был совсем маленьким, ты делал за него все, теперь принимаешь решение не позволить, чтобы его след исчез из этого мира. Ты должен стать его голосом, тем, кто воплотит в жизнь его мечты. В этом и заключается вся тяжесть и ответственность родительства» - продолжает Фархад Мехдиев. 

Адвокат подчеркивает, что понимает, что большинство тех, кто читает эти строки, не испытывали такой боли: «Но, возможно, после этого вы станете иначе смотреть на своих детей, иначе прикасаться к ним, иначе говорить им о своей любви. Например, возьмите своего ребенка за щеки и поцелуйте его раз пятьдесят - так же, как целовали, когда он был совсем малышом. Пусть в первый раз он рассмеется или удивится, но сделайте так, чтобы со временем это стало для него привычным ожиданием: «Почему сегодня вечером мама или папа поцеловали меня всего один раз?». Сегодня именно она должна была сдавать экзамен, выходить на большие сцены, жить своей жизнью. Но вместо нее экзамен сегодня сдаю я. И не могу сказать, что прохожу его достойно. А сцена, на которой мне приходится играть, навсегда останется сценой бесконечной драмы». 

По словам Ф.Мехдиева, причина, по которой он каждый день пишет и рассказывает о погибшей в ДТП дочери Захре в социальных сетях, заключается в том, что он не может принять ее уход и смириться с ее отсутствием: «Мне хочется сказать: «Она здесь». С какого-то момента ты уже живешь не своей жизнью, а ее жизнью. Потому что больше не можешь представить самого себя без нее».

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