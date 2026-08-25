Парламентская оппозиция бойкотировала заседание Национального Собрания Армении

Парламентская оппозиция в лице фракций блоков «Сильная Армения» и «Армения» 25 августа бойкотировала заседание Национального Собрания.

Накануне депутаты от «Сильной Армении» покинули зал заседаний из-за заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна и депутатов от правящей партии «Гражданский договор».

Премьер-министр, представляя проект программы правительства с трибуны НС, упоминая о Католикосе всех армян Гарегине II, намеренно несколько раз называл его по мирскому имени, что с точки зрения церковной традиции является грубейшим оскорблением и проявлением неуважения. В ответ на это депутаты от оппозиции стали стучать по столам в знак протеста. Однако это лишь раззадорило Пашиняна, который повторил свои слова несколько раз, его поддержали депутаты от правящей партии. Они стали хлопать и подшучивать над оппозицией. В результате депутаты от «Сильной Армении» покинули зал заседаний парламента.

Кроме того, сегодня утром Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках уголовного производства по нескольким десяткам адресов прошли обыски и другие процессуальные действия. Обыски, в частности, прошли в домах второго президента Армении Роберта Кочаряна и его сына, депутата парламента Левона Кочаряна. Самого президента и его старшего сына доставили в Антикоррупционный комитет, и они были задержаны.

24 августа между Левоном Кочаряном и премьер-министром Николом Пашиняном состоялась словесная перепалка в парламенте. Последний прямо с трибуны НС пообещал отобрать все имущество депутата, заявив при этом, что тот не сможет передать его в наследство детям и внукам. Итог всех этих действий – отсутствие на заседании Национального Собрания парламентской фракции и оппозиционного блока «Армения».

Источник: news.am