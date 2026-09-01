Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Сомали

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 1 сентября в рамках рабочего визита в Сербию встретилась с Президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Махмудом.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

С удовольствием вспоминая свой визит в Азербайджан и встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, Президент Хасан Шейх Махмуд акцентировал внимание на значимости переговоров, проведенных во время того визита, и подписанных документов.

В ходе беседы отмечалась важная значимость межпарламентских связей, которые являются важным направлением межгосударственных отношений. Спикер Сахиба Гафарова заявила о готовности Милли Меджлиса Азербайджана к дальнейшему развитию связей с парламентом Сомали. Председатель Милли Меджлиса поделилась мнениями о проделанной Парламентской сетью Движения неприсоединения работе.