Президент Азербайджана: Гуманитарное разминирование лежит в самой основе создания безопасных населенных пунктов

Гуманитарное разминирование лежит в самой основе восстановления городов и создания безопасных населенных пунктов.

Азербайджан столкнулся с этой проблемой в ее наиболее острой форме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов».

Глава государства отметил, что в результате почти тридцатилетней оккупации Арменией азербайджанских территорий наша страна стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире.