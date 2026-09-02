 Ильхам Алиев: С 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 437 граждан Азербайджана | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: С 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 437 граждан Азербайджана

First News Media12:02 - Сегодня
Ильхам Алиев: С 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 437 граждан Азербайджана

С момента окончания Отечественной войны в 2020 году жертвами несчастных случаев, связанных с минами и взрывоопасными предметами, стали 437 граждан Азербайджана, в том числе мирные жители, военнослужащие, саперы, журналисты и лица, участвующие в восстановительных работах.

В результате этих инцидентов 73 человека погибли и 364 человек получили тяжелые ранения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов».

«В целом с начала агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3500 наших граждан. Среди них – дети, женщины и другие мирные жители, судьбы которых трагически изменила эта скрытая угроза», - подчеркнул глава государства.

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