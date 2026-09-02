Президент Азербайджана: На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные операции по разминированию

На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные операции по разминированию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов».

Глава государства отметил, что на сегодняшний день разминировано более 298 тыс. гектаров земли, обнаружено и обезврежено 260 147 мин и неразорвавшихся боеприпасов. «Азербайджан внедряет передовые технологии, инновационные подходы и современные системы управления для повышения скорости, безопасности и эффективности разминирования», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.