Ильхам Алиев утвердил новые штрафы за нарушения кибербезопасности

Президент Ильхам Алиев утвердил новые штрафы за нарушения требований в сфере кибербезопасности и семеноводства, а также поправки касательно ответственности за невозврат в страну валютной выручки от внешнеэкономической деятельности.

Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям, административная ответственность вводится за непринятие мер по обеспечению кибербезопасности информационной инфраструктуры центрами реагирования на интернет-инциденты, центрами оперативного управления безопасностью, субъектами информационной инфраструктуры, а также владельцами интернет-ресурсов, интернет-провайдерами и хостинг-провайдерами.

За нарушения должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1 тыс. манатов, юридические лица - от 100 до 2 тыс. манатов.

За деятельность в качестве центра реагирования на компьютерные инциденты или центра оперативного управления безопасностью без включения в соответствующий реестр должностным лицам грозит штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. манатов, юридическим лицам - от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. манатов.

Поправки также расширяют перечень нарушений законодательства о семеноводстве.

Штрафы будут применяться за производство, обработку, заготовку, хранение, перевозку, реализацию, импорт и экспорт семян, не соответствующих требованиям нормативно-правовых актов.

За эти нарушения физические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 150 манатов, должностные лица - от 300 до 500 манатов, юридические лица - от 1 тыс. до 1,5 тыс. манатов.

Аналогичные штрафы предусмотрены за умышленное внесение операторами семеноводства ложных или искаженных сведений в подсистему информационной системы уполномоченного органа.

Кроме того, пересмотрена ответственность за невозврат из-за рубежа валютных средств, полученных в результате внешнеэкономической деятельности и подлежащих обязательному перечислению на счета уполномоченных банков Азербайджана.

Ранее за это нарушение предусматривался штраф в размере от 30% до 50% стоимости иностранной валюты, являющейся непосредственным предметом административного проступка. При этом ответственность распространялась на суммы до 20 тыс. манатов, считавшиеся "небольшими".

Согласно поправкам, понятие "небольшая сумма" исключается, а размер санкций снижается. Для должностных лиц штраф составит от 10% до 20% суммы невозвращенных валютных средств, для юридических лиц - от 20% до 30%.